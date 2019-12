Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab heute ist es wieder soweit: das erste von 24 Kästchen wartet darauf, geöffnet zu werden, um sein kleines süßes Geheimnis preiszugeben. Vor ungefähr 150 Jahren in protestantischen Haushalten erfunden, um unseren Kleinsten das Warten auf das Christkind zu verkürzen, ist der Adventskalender längst zum Verkaufsschlager für Erwachsene degeneriert. Unter den rund 250 im Handel erhältlichen Varianten ist beinahe die Hälfte nicht ganz jugendfrei und enthält so gut wie alles, was Frauen- und Männerherzen höher schlagen lässt: Schnaps, Parfüm, Leckerlis für das Haustier oder – nicht gerade unpassend vor einer Geburt – erotische Hilfsmittel.

Da lobe man sich den selbstgebastelten 24-Tage-Countdown mit Glücksbotschaften, besinnlichen Sprüchen oder nützlichen Spesenabrechnungstipps. Den kann man sich zur Not auch selber schenken – oder gleich überhaupt. Die Ware Advent ist halt nicht der wahre Advent.