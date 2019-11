Facebook

Deutsch ist keine produktive Sprache mehr. Die Zeiten als Begriffe wie „Weltschmerz“, „Habseligkeiten“, „Wolkenkratzer“, „ballverliebt“, „Seelenheil“, „Augenweide“ etabliert wurden, sind vorbei. Neologismen sind heute meist Importe aus dem Englischen. Niemand kommt auf die Idee, E-Mail oder Flashmob kreativ und sinngemäß zu übersetzen.



Die Gesellschaft für deutsche Sprache wählt jedes Jahr ein Wort des Jahres. So wie bei der gleichartigen Wahl in Österreich wird da häufig eher die Politik abgestraft („Schweigekanzler“) als die Kraft der Sprache gewürdigt. Nun wählte man „Respektrente“, ein Begriff der ausdrückt, dass es unwürdig ist, Menschen in Altersarmut fallen zu lassen. Der eine Sozialleistung nicht als noble Spende, sondern als erworbenes Recht markiert. So weit so gut. Doch einen Pferdefuß hat „Respektrente“. Es klingt mindestens so hässlich wie „Fahrvergnügen“, „Abzocke“ und „Ascheimer“.