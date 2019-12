Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwurgerichtssaal © Christian Penz

Es ist bemerkenswert, dass im Geschworenengesetz noch von fünf „Verhandlungstagen“ die Rede ist, an denen die ausgelosten Geschworenen zur Verfügung stehen müssen. Ganz klar: Das leicht angestaubte Gesetz stammt aus einer Zeit, in der Schwurgerichtsprozesse in der Regel an einem Tag abgehandelt waren.