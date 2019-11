Facebook

Eine Mutter steht mit zwei Kindern vor der Fleischabteilung. „Nein,“ sagt sie, „wir nehmen heute kein Rindfleisch, wir nehmen Schweinefleisch, das ist zwar fetter, aber hat um zehn Kilo weniger CO2-Ausstoß als Rindfleisch.“ Sie schaut die Verkäuferin nickend an und fügt hinzu, dass es sinnvoll wäre, auf den Täfelchen auch den jeweils verursachten CO2-Ausstoß pro Kilo anzuzeigen.

Ja, der mentale Klimawandel ist in den Köpfen angekommen, Greta Thunberg hat erreicht, was Umweltorganisationen sich immer wünschten. Schlechtes Gewissen macht sich breit, Kinder fragen Eltern, die mit zwei Autos zu unterschiedlichen Zeiten die gleiche Strecke fahren, ob sie denn das noch mit ihrem Umweltgewissen vereinbaren können.

Konsumenten werden aber trotz des gerade von der EU ausgerufenen Klimanotstandes noch länger warten müssen, bis in Käse- oder Fleischabteilungen Täfelchen mit der Angabe von CO2-Äquivalenten stehen werden. Immerhin ist ein Kilo Rindfleisch aus Österreich nicht nur wegen der Transportwege nicht gleichzusetzen mit einem aus Südamerika, aber auch nicht mit einem von Tieren, die nur Weidegras bekamen.