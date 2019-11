Facebook

Elektroantrieb "gegen" Verbrenner © (c) pgottschalk - stock.adobe.com

Franz Kainersdorfer ist ein versierter und erfahrener Industriemanager. Der Voestalpine-Vorstand und Vizepräsident der steirischen Industriellenvereinigung erzählte uns jüngst in einem Gespräch über die aktuellen Rahmenbedingungen: „So viele disruptive Faktoren, wie derzeit zusammenkommen, gab es in meiner 25-jährigen Laufbahn in der Industrie überhaupt noch nie.“ Die Melange aus dem Handelsstreit und seinen globalen Folgewirkungen – „Dieser Konflikt beschränkt sich mittlerweile keineswegs nur noch auf die USA und China“ –, die Mobilitätswende sowie europäische Themen wie der Brexit sorgen für Herausforderungen. Und bleiben auch in der Steiermark nicht ohne Folgen.

