Was passiert nun?Der "Klimanotstand" ist offiziell: Zu viel Alibi, zu wenig Aktion

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein völlig ausgetrocknetes Feld im Raum Dürnkrut im Waldviertel im August 2019 © (c) APA/HARALD SCHNEIDER

Wo endet die Symbolik, warum nervt Theatralik – und vor allem: ann setzt es entsprechende Maßnahmen?



Europa ist offiziell im "Klimanotstand", das EU-Parlament nahm jetzt eine entsprechende Resolution an. Dieser Begriff muss von Hysterie entkoppelt werden, er ist vor allem ein elementares Eingeständnis: Ja, es gibt eine Klimakrise – und alle bislang ergriffenen Schritte reichen nie und nimmer aus, um diese zu begrenzen.



Europa, nach wie vor weit von einem akkordierten, forschen Vorgehen beim Klimaschutz entfernt, verlieh der Thematik also am Papier die gebotene Dringlichkeit. Die Optimisten sagen: Die Bereitschaft für neue Gesetze könnte damit insgesamt auf höherer Garstufe kochen. Die EU ist am Weg, sich Problemen zu stellen. Mehr ist es noch nicht.



Die Hoffnung, dass nicht auch der Klimanotstand auf dem Stapel vergessener Resolutionen verstaubt: bewahrenswert! Die Politik möge jetzt endlich auf Aktion statt Alibis setzen.