EU-Parlament, Straßburg. Ein Bild mit Symbolkraft: EP-Präsident David Sassoli reicht der neuen Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Hand © AP

Ein halbes Jahr ist es her, da schlug man die Europawahlen. Ein halbes Jahr ist eine lange Zeit. Inzwischen hat das Parlament längst wieder die Arbeit – mit vielen neuen Gesichtern – aufgenommen; es wurde in zähem Ringen an einem endlos fortlaufenden EU-Gipfel ein Personalpaket für die Top-Jobs der Europäischen Union geschnürt. Doch die Kommission, oberste und wichtigste Behörde, kann erst jetzt, einen Monat nach geplantem Beginn, mit 1. Dezember die Arbeit aufnehmen.