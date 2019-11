Facebook

Ein oranges Burgtheater in Wien, eine orange Murinsel in Graz und die Spitäler Wagna, Fürstenfeld und Hartberg – ebenfalls orange. 130 Gebäude werden seit gestern, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, in ganz Österreich orange illuminiert. Die Kampagne „Orange the World“ von UN Women Austria, Soroptimist International Austria, dem Ban Ki-moon Centre und HeForShe Graz soll bis zum 10. Dezember sichtbar machen, was einfach nur eine Tragödie ist: Jede fünfte Frau ist in Österreich ab ihrem 15. Lebensjahr von Gewalt betroffen und hat körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt erlebt.