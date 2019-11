Facebook

Hermann Schützenhöfer © APA/Georg Hochmuth

Guten Morgen!

Ich weiß nicht, ob Sie den Geidorfplatz in Graz kennen. Am schönsten ist es dort im Frühjahr, wenn alles aufblüht und man im nahen Stadtpark die Studenten mit ihren Skripten auf den Decken liegen sieht und gerne noch einmal sie wäre. Der Platz selbst befindet sich an einer großen, zugigen Kreuzung. Zwei Kinder sind dort vor Jahren um ihr junges Leben gebracht worden, als ein Betrunkener, von der Polizei sinnlos gejagt, die Buben auf dem Zebrastreifen erfasste und meterhoch durch die Luft schleuderte. Nie mehr lassen sich die Bilder löschen. Der Platz selbst ist keine Piazza, sondern voll mit Autos wie so viele Plätze in Graz. Deshalb ist die Stadt nicht Italien, obwohl sie alles hätte, um es zu sein. Ein kleiner Bauernmarkt ist dort, nicht so lodig und schick wie der am Kaiser-Josef-Markt, und ein famoses, altes Kino, das Geidorf-Kino. Es hat noch immer den neonfarbenen, kursiven Retro-Schriftzug über dem Eingang, den gab es schon, als der Jus-Student Peter Handke dort ein- und ausging, zwischen Hörsaal und Kastner & Öhler, wo er für ein Zubrot Kartons zuschnitt. Nur wenige Schritte sind es vom Kino zum „Oskar am Markt“, dem idealen Treffpunkt, wenn man heim will, aber noch nicht gleich. Samstagmittag ließ dort Hermann Schützenhöfer mit Mitarbeitern den Wahlkampf ausklingen. Als eine Frau hinter ihm vorbeiging, drehte er sich um, als hätte er ein Sehorgan im Genick, holte aus dem Mantel einen steirischen Apfel hervor, verpackt in einen Würfel, und sagte: „Schaun's, nehmen's den mit nach Haus. Und, warten's, den auch, für'n Mann. Sagens ihm, statt'm Wein.“



Beide lachten hell auf.



Das ist in etwa der Schützenhöfer-Sound, mit dem er gestern die Wahl gewonnen hat. Ich kenne keinen, der so mühelos und irritationsfrei Nähe herstellen kann. Von den 287 zusammengestutzten Gemeinden durchmaß er persönlich gefühlte 286, die meisten davon an Sonntagen. Bei einem Hintergrundgespräch am Wörthersee geriet er diesen Sommer in eine kärntnerisch-steirische Hochzeitsgesellschaft und verwickelte den ethnisch relevanten Teil, umringt von einer immer größer werdenden Traube, so sehr ins heitere, anekdotische Geplauder, dass die Trauungsbeamtin, die mutterseelenallein am blumengeschmückten Tisch wartete, um ein Haar entnervt die Stätte verlassen hätte. Es muss das sein, was Peter Filzmaier den Landeshauptmann-Bonus nennt. Hermann Schützenhöfer hat ihn ausgeschöpft, bis zum Anschlag. Die Landeshauptmannbestätigungswahl war für ihn Formsache.



Ein Landeshauptmann ist ein Identifikationsverstärker, dafür gibt es die Funktion. Ein Wir-Generator. Das muss man können und wollen und darf in keiner Sekunde die Sinnfrage stellen. Dann hat man schon verloren.



Genaueres entnehmen Sie bitte den 46 Sonderseiten der heutigen Zeitung. Der Aufmacher entstand früh und stehend frei, aber nicht beim „Oskar am Markt“: „Der beglaubigte Landesvater“.



Herzlich