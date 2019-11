Facebook

© APA/Robert Parigger

Guten Morgen!

Die Sirene verkündet die herannahende Flut. Samstagabend 1,15 Meter Meereshub. Über den überfluteten Markusplatz kann man nur noch auf den obligaten Stegen ohne hohe Stiefel wandeln. Mitternacht liegt das schönste Wohnzimmer der Welt mit Ebbe wieder trocken. Doch Sonntagvormittag werden auch die Stege versunken sein. 1,45 Meter an Flutwelle sind angekündigt, der Vaporettoverkehr dürfte stocken. Es wird also eine nasse Angelegenheit, wenn Präsident Paolo Baratta und Kurator Ralph Rugoff heute Mittag zum Ausklang der 58. Biennale di Venezia in die Arsenale laden. Ihr Motto „May You Live in Interesting Times“ haben die Venezianer mit Wasser bis zum Hals erfahren.