Auch der Lindwurm wird im Rahmen der UN Women-Kampagne "16 Tage gegen die Gewalt" orange beleuchtet © Weichselbraun

"Der Spruch über ihre mangelnden handwerklichen Fähigkeiten auf der Party war ja nur ein Scherz.“ – „Kein Wunder, dass sie begrapscht wird, wenn sie sich so freizügig anzieht.“ – „Ein bisschen Schuld an der Tat ihres Mannes trifft sie sicher auch, so wie sie mit ihm umgegangen ist.“ Dass man im Jahr 2019 nach wie vor Sätze hört, mit denen versucht wird, psychische oder physische Gewalt gegenüber Frauen zu rechtfertigen, ist erschreckend. Gleichzeitig zeigen solche Sichtweisen, welch traurige Aktualität der heutige, 20. internationale „Tag gegen Gewalt an Frauen“ hat. Jede fünfte Frau in Österreich ist laut einer Studie von Gewalt betroffen.