Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© steiermark tourismus

Jedes Jahr im November erreicht uns ein Brief aus einem oststeirischen Ort, in dem man keinen Skilift vermuten würde, wo die fehlende Seehöhe (unter 400 Meter) aber mit umso mehr Verve des Skiliftvereins kompensiert wird. Im Brief penibel aufgelistet: die Preise für die Lifttageskarten der kommenden Saison. 18 Euro für Erwachsene, 12 für Kinder.