Keine Ahnung, warum nicht wenige Menschen beim Thema Weihnachtskekse in vorschnellem Gehorsam den Bauch einziehen. Gerade Weihnachtskekse sind im Vergleich zu Torten nur ein Hauch von Mehlspeise. Ein Tortenkeil hingegen fühlt sich oft so an, als hätte man eh schon die halbe Torte gegessen. Im Gegensatz dazu das Vanillekipferl: Das ist nicht einmal ein Halbmond, sondern nur rund 20 Prozent einer Scheibe. Mathematisch gesehen also nicht der Rede wert.



Oder ein Anisbogen, da passt viel Luft darunter und noch mehr darüber. Darauf ein paar Bröserl Gewürz zur Verdauung – das hebt sich in Summe auf. Überhaupt: Bei allen Keksen, die in irgendeiner Art mit Marmelade verbunden sind: Das ist doch auch nur Obst. Sowieso wird bei der Weihnachtsbäckerei eh fast nur Puderzucker verwendet. So leicht, so federleicht! Bikinifigur? Im Winter lächerlich: In der Kälte zieht es einem eh wie von selbst alles zsamm.