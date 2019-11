Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GERT EGGENBERGER

Verehrte von mahnenden Spuren mäandernder Muren und vermehrter ärgerer Verheerungen verhärtete Erd- und Mitbewohner!

­

Lawinen, Muren, Hochwasser: Viele Gewissheiten kommen ins Rutschen in diesen Wochen, Monaten und Jahren, in denen die entfesselte Natur unser ständiger Begleiter geworden ist. Als Gesellschaft verstärken wir schon seit Jahren unser verzweifeltes Bemühen, die Symptome einzugrenzen: Riesenhafte Dämme und Rückhaltebecken werden gebaut, Lawinengalerien sollen unsere Verkehrsadern schützen. Mit noch mehr Beton gegen die Bedrohung. Der Rest ist vages Hoffen auf "neue Technologien" und die Sorge um den Standort, der schon längst ein Fließ-, Rutsch- und Evakuierungsort geworden ist. Wir treiben den Teufel mit dem Beelzebub aus und mildern doch nur die Folgen des Problems.



Die Ursachen hingegen harren weiter ihrer Beseitigung, von Kyoto bis Paris, von chinesischer Kohle bis zur französischen Atomkraft. Mehr muss es auf jeden Fall sein, mehr von allem. Der Mehr-Spiegel steigt. Die Skigebiete haben schon offen und der Weihnachtskonsumwahnsinn steht ante portas, die Ferienflieger für Silvester im Warmen sind auch schon gebucht. Je kürzer die Zeit bis zum Ende der Party, desto heftiger, desto trunkener wird gefeiert. Wer wird schon freiwillig weniger Auto fahren, wo doch jeder von uns eiligen Bequemreisenden "darauf angewiesen" ist? Zu langsam setzt sich das Wissen um die Zusammenhänge und die Unausweichlichkeit schmerzhafter Einschnitte durch. Es ist so wie bei Krankheiten im menschlichen Körper: Erst wenn's ordentlich weh tut, geht man zum Arzt, und auch dann will man lieber eine Wunderpille verordnet bekommen als eine Änderung verhängnisvoller Gewohnheiten. Deshalb steckt hinter der Naturkatastrophe eine künstliche - die unterentwickelte Fähigkeit von Gesellschaften (und von demokratisch organisierten zumal), unbequeme Wahrheiten zu erkennen und ausreichend schnell den weiten Weg vom Erkennen zum Handeln zu gehen.



Nein, nein, keine Sorge, hier wird nicht der "Ökodiktatur" das Wort geredet und auch nicht die Moral einer neuen Verbotskultur hochgehalten. Jedes konstruktive Wort in dieser Sache muss ja zuvorderst einmal in Rechnung stellen, wer wir sind und wer wir bleiben: Hedonisten auf der Suche nach Lebensglück. Es ist sinnlos und oft auch hochmütig, andere bevormunden zu wollen. Was wir aber machen könnten: Jeder erlegt sich persönlich - ohne vor anderen damit vorwurfsvoll aufzutrumpfen - eine Fortentwicklung in die richtige Richtung auf. Und zwar in jenem Feld, in dem es ihm besonders leicht fällt. Der eine wird sich leichter tun, die Heizung zu tauschen, der andere könnte regional kochen, weniger Kleidung kaufen, Verkehr und Konsum umstellen, weniger (weit) reisen. Das ist gewiss Utopie - es müsste uns gelingen, das "Weniger"als ein neues "Mehr" zu erleben. Qualität vor Quantität, Zufriedenheit vor zu viel. Sich "zufrieden" geben. Geht das?



Damals, als wir alle so wenig hatten, das Leben so langsam war und wir uns noch richtig über Kleinigkeiten freuen konnten - damals haben wir das noch gekonnt. Keine guten alten Zeiten, aber immerhin die biografische Evidenz einer Möglichkeit, sich zu ändern. Licht am Ende der Lawinengalerie.



Schönen Dienstag wünscht