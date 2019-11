Facebook

Andrej Babis gilt in Tschechien als Populist. Allerdings kann niemand im Land so recht sagen, ob der Regierungschef und Multimilliardär eher einem rechtsnationalen oder einem linken KleineLeute-Populismus zuneigt. Sicher hingegen ist, dass Babis Stimmungen in Stimmen umzuwandeln versteht. Bei den zurückliegenden Wahlen wurde seine Partei ANO klar zur stärksten Kraft, und sie führt auch weiterhin alle Umfragen an, völlig ungeachtet der Massenproteste in Prag.