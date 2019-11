Facebook

Eine Nutzerin auf Facebook versteht nicht, warum es so ein großes Problem ist, wenn es wie in der westlichen Obersteiermark nur einen Kassenarzt für gut 50.000 Frauen gibt. „Ich gehe ausschließlich zum Privatgynäkologen...ist euch eure Gesundheit keine paar Euros wert?“, fragt sie in die Runde, um ein bisschen später zu erwähnen, dass sie ein Haus, zwei Autos, Pferde und Hunde besitzt.

Tja, leider geht’s nicht jeder Dame so. Aber tatsächlich wird das Problem übertüncht, weil es sich viele Frauen bewusst leisten, mit

intimsten Angelegenheiten zum Wahlarzt zu gehen. Die teilweise GKK-Rückerstattung genügt ihnen.