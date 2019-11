Facebook

© (c) Christian Jungwirth

Jetzt ist schon wieder was passiert – dass Details eines üblen Postenschachers, in dem Fall bei den staatsnahen Casinos, das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Als gelernter Österreicher weiß man, dass solche Personalien in der Republik System haben. Ist halt so, würde man als solchen Machenschaften gegenüber abgestumpfter Staatsbürger anmerken.