Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Um einen Maulwurf in den eigenen Reihen aufzuspüren, wollten Ermittler im Umfeld des blauen Innenministeriums das Handy der Nationalrätin Krisper beschlagnahmen. Diese hatte wenig schmeichelhafte Interna über die Vorgänge beim BVT ans Tageslicht gebracht. Die Justiz zog zum Glück die Notbremse – auch unter Verweis auf die Immunität.

Nun mag es bedenklich erscheinen, wenn ausgerechnet aus einem Geheimdienst Interna ausgeplaudert werden. In einem aufsehenerregenden Bericht haben die westlichen Partnerdienste als Folge einer Inspektion in Wien allerdings erst dieser Tage schwere Mängel beim BVT festgehalten.

So gesehen stellen nicht der Maulwurf oder die Aufdeckerin Krisper, sondern der dringend reformbedürftige BVT sowie Ermittler, die die Mängel vertuschen wollten, ein Sicherheitsrisiko für Österreich und seine Bevölkerung dar.