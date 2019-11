Facebook

Im Schnitt lügt jeder Mensch bis zu 30 Mal am Tag. So, kurze Pause. Denn das ist schon die erste Lüge. In Wahrheit sind es 25. Jetzt aber weiter, absolut ehrlich. Eng verbunden mit den Lügen sind die Ausreden. Da spielen Spitzensportler, allen voran Fußballer, die erste Geige. Treffen sie den Ball nur rein zufällig auf dem Weg in die Kabine, erklären sie dies häufig sehr klug: Es sei ihnen nicht gelungen, ihre Leistung voll abzurufen. Klingt plausibel. Und verweist sofort auf eine bisher übersehene Marktlücke. Wer Leistungen abrufen kann, müsste sie ja auch anrufen können. Rechtzeitig natürlich. Jetzt fehlt nur noch eine geeignete App dafür. Um uns alle anzuspornen, sehr oft bei der Leistung anzurufen. Die freut sich ganz bestimmt und leistet gleich viel mehr. Es sei denn, sie schläft und hebt nicht ab. Oder sie lügt einem etwas vor. Hallo? Das geht ja gar nicht. Mist. Da schließt sich ein Kreis; diese Kolumne ist im Eimer und wird so sicher nicht erscheinen.