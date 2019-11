Facebook

Kommenden Montag können wir zeigen, wie solidarisch wir sind - auch uns selbst gegenüber. Das Volksbegehren über ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro schließt immerhin niemanden aus. Jeder, der unterschreibt und bei einer möglichen späteren Volksabstimmung dafür stimmt, wird selbst profitieren - vom Millionär bis zum Sandler. Und zwar ohne sich vor Behörden bis auf die Unterhose ausziehen und beweisen zu müssen, nichts mehr zu haben. Ja, das klingt sympathisch. Immerhin würde dann nicht nur die oft als entwürdigend empfundene Bedürftigkeitsprüfung für den Bezug von Sozialhilfe entfallen, sondern auch die Kontroll-Bürokratie auf einen Schlag nicht mehr benötigt werden. Ob der Anreiz noch zu arbeiten sich dann bei null einpendeln würde? Als ob ein Musiker oder Schriftsteller wegen des Geldes arbeiten würde. Im Gegenteil, er könnte noch kreativer werden ohne das Damoklesschwert über sich zu haben, kein Geld für die Monatsmiete zu haben. Und jene, die in kreativ weniger erfüllenden Berufen arbeiten, hätten die Möglichkeit, Waldspaziergänge zu machen und nicht mehr bei 30 Grad Straßen zu asphaltieren. Ein Grundeinkommen soll ja auch zur „Entstigmatisierung von Leistungsverweigerern“ führen, wie die Initiatoren des Grundeinkommens in der Schweiz betonten. Was die Schweizer für keine gute Idee gehalten haben. Die Abstimmung darüber, „allen Menschen zu ermöglichen, ohne Erwerbsarbeit ein menschenwürdiges Dasein zu führen“, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Also unsolidarische Typen, diese Schweizer? Das Gegenteil könnte der Fall sein. Denn wie solidarisch kann es sein, wenn mit den von einer Aufräumefrau bezahlten Steuern Spaziergänge eines entstigmatisierten Leistungsverweigerers bezahlt werden