Demolierte jüdische Geschäfte © (c) AP (STR)

Synagogen wurden in Brand gesteckt, jüdische Friedhöfe geschändet, jüdische Geschäfte demoliert, Juden schwer misshandelt, ermordet. Die nationalsozialistischen Machthaber des Großdeutschen Reichs, zu dem auch das vormalige Österreich gehörte, fielen mit ihren braunen Horden und blutrünstigem Antisemitismus über entrechtete Juden und alles, was zu ihnen gehörte, her. Die Nacht auf den 10. November 1938 war wie ein Herold des folgenden Holocausts, des millionenfachen Mordes in den Konzentrationslagern.