Der Vogelzug-Fahrplan für die Schwalben, die im Frühling jedes Mal aufs Neue herbeigesehnt werden, muss aufgrund des Klimawandels wohl abgeändert werden. Die Vögel machten sich in den letzten Jahren immer später auf ihre lange Reise, weil die Tage im Oktober oft warm sind wie im Sommer. Folgender Reim trifft nicht mehr zu: „An Mariae Geburt fliegen die Schwalben furt.“



Am 8. September waren sie wohl noch da, und wenn es im Winter nicht mehr wirklich kalt sein und schneien wird, ist die Zeit vielleicht nicht mehr fern, dass sie nicht mehr wegfliegen müssen. Die Boten des Winters hocken schon seit einiger Zeit auf den Feldern, woher sie gekommen sind, weiß ich nicht. Es sind die Saatkrähen, von denen es in „Brehms Tierleben“ heißt: „Sie sind in hohem Grad gesellig, schlafen nicht nur in großen Gemeinschaften, sondern gehen auch in Schwärmen der Nahrungssuche nach.“



Ich sehe sie mit großer Freude, weil sie mich an meinen Vater erinnern, der uns Kindern oft folgende wahre Geschichte erzählt hat, die von der hohen Intelligenz dieser Tiere handelt, und die ich in seinem Buch „Aus meiner heilen Welt“ gerne nachlese: Im Garten einer Wiener Villa streuten die Besitzer auf das Blechdach eines Schuppens Futter für einen Krähenschwarm. Zwischen dem zarten Getrippel klang immer wieder ein plumper Tritt.