Mit großer Begeisterung muss ich feststellen, dass im Newsroom links und rechts von mir die Cordhose wieder Einzug gehalten hat. Das kann man nur begrüßen, auch das Expertentum spricht hierzu eine klare Empfehlung aus: „Die Cordhose ist die Jeans des Gentleman“, so Herrenmode-Spezialist Bernhard Roetzel.



An den Eigenschaften der Cordhose gibt es auch überhaupt nichts zu bemängeln: Man kann mit ihr durch dick und dünn gehen. Passionierte Cordhosenhasser wenden dann gerne süffisant ein: Stimmt, man kann sie nicht nur auftragen, sie trägt gewöhnlich auch auf. Und überhaupt, so die Gegnerschaft gerne: Im Gegensatz zu vielen ihrer Träger kann man bei der Hose noch einwandfrei die Rippen erkennen. Alles nur böses Geplapper, denn dieses Kleidungsstück ist seit jeher eine modische Revolution! Sie bleibt voll auf Linie? Niemals! Denn nichts lässt sich so vortrefflich gegen den Strich bürsten wie eine Cordhose.