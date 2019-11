Facebook

Wie lange wird das Ringen um ein Kopftuchverbot an Schulen noch dauern? Sebastian Kurz hat ja nun gemeint, er würde jetzt mit den Grünen die „wichtigsten Themen für die Republik“ besprechen. Ob die von der ÖVP im Wahlkampf geforderte Ausweitung des Kopftuchverbotes bis zum 14. Lebensjahr in Schulen dazu zählt? „Aber nein“, werden nicht nur Grüne rufen und auf Klimawandel, CO2 Steuer oder Kinderarmut verweisen. Wer hinter dem Kopftuch aber Zwang vermutet oder es wie muslimische Feministinnen als Form der Unterdrückung und Sexualisierung junger Mädchen sieht, müsste mit einem klaren Ja antworten. Aber immerhin hat auch Sebastian Kurz in seiner Zeit als Integrationsstaatssekretär ebenfalls noch betont, dass das Kopftuch kein Problem sei und damals die Forderung nach einem Verbot als „populistisch“ gewertet.

Also was jetzt? Die Grünen meinen, Einsicht sei die bessere Option als ein Verbot, und hoffen auf die Einsicht jener Burschen, die auf Schulhöfen Mädchen beschimpfen, weil sie kein Kopftuch tragen. Die ÖVP wird nun aber zeigen müssen, worum es ihr wirklich geht und ob es ihr ein frauenpolitisches Anliegen ist, dass Mädchen ohne Zwang aufwachsen können. Argumente hätten sie viele. Da bräuchten sie nur muslimische Feministinnen einladen, die es jeder grünen Feministin schwermachen würden, in der Komfortzone einer ebenso bequemen wie falschen Toleranz zu verharren. Oder sie könnten Lehrerinnen von der verbalen Gewalt erzählen lassen, der Mädchen wegen des Kopftuchs ausgesetzt sind.

Nein, da geht es nicht um die Bewahrung des Trachtenhuts oder unserer „heiligen Kultur“, wie Kritiker süffisant meinen. Es geht um banale Zwänge, falsch verstandene Toleranz und die Frage, was religiöse Freiheit bedeuten kann.