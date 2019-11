Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Eine Frage sei das, „über die man ehrlich diskutieren kann und diskutieren soll“, sagte Kardinal Christoph Schönborn in der ZiB 2 auf die Frage des Moderators, ob Ausnahmen vom Pflichtzölibat nicht nur im Amazonas-Urwald, sondern vielleicht auch im Waldviertel möglich sein sollten. Dann aber war der Wiener Erzbischof doch böse auf Martin Thür wegen der Frage, weil eigentlich hätte der besser nach dem Amazonaswald gefragt, das wäre wichtiger gewesen.



Der kleine Ausschnitt zeigte, wie verquer die Diskussion in der Katholischen Kirche läuft und auch warum. Weil nämlich über diese Frage seit Jahrzehnten nicht ordentlich geredet werden konnte, schon gar nicht ehrlich. Auch diesmal versuchte es Schönborn mit einem kleinen Ablenkungsmanöver: Niemand habe ihn zur Ehelosigkeit „gezwungen“, sagte er, ganz bewusst und freiwillig habe er die Entscheidung getroffen. Natürlich, Schönborn hätte auch Rechtsanwalt werden können, aber das war ja nicht der Sinn der Frage Thürs, und der Kardinal wusste das auch.



In dem Hin und Her der Diskussion vor den Kameras des ORF ging unter, dass mit der Einführung einer Ausnahme, und sei es auch nur im Urwald, der Ausdruck Pflichtzölibat eigentlich schon hinfällig, jedenfalls aber löchrig geworden ist. Was nicht allerorten verpflichtet, ist eben keine Pflicht mehr, sondern Kür, also freie Wahl.



Man kann die Gereiztheit des Kardinals schon verstehen. Sein ganzes Priesterleben verfolgt ihn die lästige Frage und immer hat er den Ist-Zustand verteidigt. Und dann entscheidet plötzlich eine Synode in Rom, dass es doch anders sein kann. Rückzugsgefechte sind immer unlustig, und wenn sie so lange dauern wie dieses, ist Erschöpfung verständlich.



Einen ausgeruhten Wochenbeginn wünscht Ihnen