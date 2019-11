Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Skateboarder ließ sich bei bis zu 70 km/h von Auto mitziehen © Thomas Mlakar

Vor jugendlichem Leichtsinn ist keiner gefeit, und die Risikobereitschaft und Unvernunft ist in jungen Jahren meist am größten: Man fühlt sich eben unverwundbar. Wenn ein junger Mann mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus liegt, weil er mit bis zu 70 Stundenkilometern ohne Helm mit seinem Skateboard an einem Auto hängend gestürzt ist, ist zunächst einfach der Wunsch angebracht, er möge wieder gesund werden. In den sozialen Netzwerken fehlt es auch in diesem Fall hingegen nicht an Häme und an Beschimpfungen, auch dem Verletzten gegenüber.