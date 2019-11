Bei den Austrian Airlines geht der Preiskampf gegen Billig-Fluggesellschaften in Wien immer mehr an die Substanz.

Wer in Wien neben uns beschließt zu wachsen, der wird hier nicht sehr viel Spaß haben“ – zugegeben, markige Sprüche gehören bei Firmenchefs bisweilen dazu. Als AUA-Boss Alexis von Hoensbroech im Frühjahr im Zuge der Präsentation einer durchwachsenen Jahresbilanz auf den enormen Preiskampf mit den Billigairlines in Wien zu sprechen kam, ließ er keinen Zweifel daran, dass die AUA als Platzhirsch dagegenhalten wird. Strategisch ist das nachvollziehbar. Es wird aber auch immer deutlicher: So richtig viel Spaß hat auch die AUA selbst nicht mit der Situation. Man verdirbt sich gewissermaßen gegenseitig den Spaß.