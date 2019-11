Facebook

Es soll ja Leute geben, die finden den November so ganz generell ziemlich superlässig. Ich glaube, das stimmt nicht, dieses Gerücht wurde in den 1980er-Jahren von den Cordhosen- und Rollkragenproduzenten in Umlauf gebracht, um den Umsatz zu steigern. Wie soll das auch anders gehen bei dieser Jahreszeit? Es ist noch finster, wenn man aufsteht und wenn man nach Hause geht, ist es schon wieder finster.



Jeden Morgen stellt sich tagein tagaus die immer gleiche Frage: Ist es Nebel oder regnet es schon wieder? Am Abend noch einmal die Frage: Ist schon wieder Nebel oder regnet es noch immer? Jeden Morgen die leise Hoffnung auf fünf Minuten Sonne in den gefühlten zwei Stunden Tageslicht. Jeden Abend die bittere Erkenntnis: keine einzige Minute Sonne. Gefühlte Stunden Tageslicht: runterkorrigiert auf eineinhalb Stunden. Notiz: Noch drei Jahreszeiten bis zum Sommer. Der einzige Lichtblick? Das ist die Kolumne unterhalb.