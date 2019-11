Facebook

Lichtduschen usw.

Na toll, es wird wieder um fünf Uhr finster. Rundum holen sie zur Stimmungsaufhellung ihre 10.000-Lux-Lichtduschen vom Dachboden; höchste Zeit also für Auslassungen über die pünktlich einsetzende Herbstdepression. Aber ich lass die heuer aus, ich mag mir meine Laune nicht vom Wetter diktieren lassen. Fake it till you make it, sagen sie anderswo – tu als ob, bis du es schaffst. Also raus in Finsternis und Kälte, Häschen ist in der Stadt, wir gehen ins Kino.



Und siehe da, schon auf dem Weg zieht es mir die Lefzen hoch, einfach weil ich mich so freue, den alten Hampel wiederzusehen, und weil ich schon so auf seinen neuen Schnurrbart gespannt bin, den ich bisher nur von Fotos kenne. Und da steht Häschen ja auch schon und grinst, und tatsächlich klebt ihm auf der Oberlippe diese unfassbare Pornobürste, die in echt gleich noch einmal so sensationell aussieht.