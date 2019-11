Facebook

Vor wenigen Tagen habe ich erfahren, dass ein ehemaliger Nachbar, ein sportlicher, schlanker, relativ junger Mann beim Training gestorben ist. Da beginnen dann die Gedanken zu fliegen, lassen sich nicht mehr einfangen. Da lässt man ihn wie am heutigen Allerseelentag kurz ins eigene Leben - den Tod. Oder die Frage: Wie würde ich leben, wenn ich nur mehr ein Jahr oder zwei Monate zu leben hätte? Anders oder nicht? Eines der größten Hindernisse im Leben soll ja die Erwartung sein, die uns an das Morgen denken und das Heute verlieren lässt. Weil wir gerne verdrängen, dass es kein morgen geben könnte. Tod, Sterben, Leiden passen auch nicht in eine Welt von Optimierungsfanatikern. Sie passen nicht in ein Leben, in dem atemlos hinter der Steigerung der Gesundheit, des Jahresgewinns, hinter der ewigen Jugend hinterher gehechelt wird. Da passt es besser, wenn Befürworter der aktiven Sterbehilfe über ein unwürdiges, langes Sterben klagen und als Lösung eine Todesspritze präsentieren. Am besten soll also im Sinne der Würde und der Leistungsgesellschaft schneller, leiser, vor allem unsichtbarer gestorben werden, damit keiner vom Gedanken belästigt wird, einmal selbst im Sterben zu liegen? Optimierungsfanatiker würden, schreibt Arno Geiger im Bestseller „Der Mensch braucht den Menschen“, den eigenen Verfall als Schlag ins Gesicht empfinden. Geschmäcklerisch würden sie sagen: „So ein Leben ist unwürdig.“ Wenn er das höre, schreibt er, komme es ihm vor, als hätte er sich „das Gehirn verstaucht“.