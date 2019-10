Facebook

Keine Frage, die Optik ist keine schöne. Da sponserte der Vater, ein Industrieller, die ÖVP mit rund einer Million in kleineren Beträgen, fiel damit nicht in die sofortige Veröffentlichungspflicht und die Tochter zog später in den Aufsichtsrat eines Staatsunternehmens ein. Ja, eine Unterstellung, wer sagt, die Spenden wären gestückelt worden, um die Veröffentlichungspflicht zu umgehen. Es steht aber auch jedem frei, eine solche Vermutung zu haben. Wie es jedem Bürger vor dem neuen Parteispendengesetz frei gestanden ist, über die Höhe der Parteispenden zu entscheiden. Oder doch nicht? Im konkreten Fall haben Korruptionsstaatsanwälte den Verdacht auf „Vorteilsannahme zur Beeinflussung“ geprüft. Ein kleinerer Spender meinte deshalb, es hätten nur mehr Idealisten oder Idioten viel gespendet. Wer lasse sich schon in Medien als „halber Verbrecher“ hinstellen, der sich jemanden kaufen wolle. Vom Recht, frei entscheiden zu können, wer mit dem eigenen Geld unterstützt werde, könne keine Rede mehr sein.