10 Jahre "Uni brennt"Was heute angepasst scheint, kann morgen wieder aufmüpfig werden: An Unis spielen sich gesellschaftliche Gärungsprozesse ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es kommt selten vor, dass in Österreich großflächig demonstriert wird. Am ehesten erlebt man das an den Universitäten.

Jugendliche Ungeduld an den „bestehenden Verhältnissen“, idealistische Ansichten, Gerechtigkeitsempfinden und die Hoffnung, im Vorbeigehen Probleme lösen zu können, verbinden sich mit Abenteuerlust und Überschwang.