Am Ende von Trennungsphasen steht für Frauen immer häufiger ihr gewaltsamer Tod - es könnte und muss viel mehr getan werden.

Kleinzureden ist hier schon lange nichts mehr: Bereits die ersten Wochen des Jahres waren blutig - vor allem in Niederösterreich gab es mehrere Frauenmorde. Zuletzt erschütterte die Bluttat von Kottingbrunn, bei der ein Türke seine Frau und die zwei kleinen gemeinsamen Kinder tötete. Davor die Wahnsinnstat in Kitzbühel, bei der ein 25-Jähriger unter anderem seine Ex-Freundin und deren Mutter erschoss. In Kärnten drohte ein Mann, Ähnliches anzurichten - er wird festgenommen.