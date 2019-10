Facebook

Der herbstlich verfärbte Stadionwald © KLZ/Helmuth Weichselbraun

In späteren Jahren, Jahrzehnten werde man sagen können, "ich war dabei, ich habe ihn gesehen", den Wald im Stadion. In späteren Jahren, wenn man rückblickend den Wert dieser größten Kunstinstallation im öffentlichen Raum, die es in Österreich je gegeben hat, erst richtig bemessen können werde. Wenn die Klima- und damit auch Wald-Problematik fortgeschritten sein und die Botschaft von "For Forest" erst ihre richtungsweisende Bedeutung entfaltet haben werde. So enthusiasmiert, erzählte eine Frau, warum sie zum wiederholten Male "For Forest", den Mischwald im Klagenfurter Stadion, besucht hatte. Und natürlich auch am letzten und vorletzten Tag. Denn gestern Nacht, Punkt 22.00 Uhr, ging das Licht aus, wurde die zwei Monate dauernde Kunstintervention des Schweizers Klaus Littmann beendet. An den letzten beiden Tagen gab es noch einen großen Ansturm, die 200.000 Besucher-Zahl dürfte erreicht worden sein.



Die Erwartungen in die Besucher-Zahlen waren ursprünglich viele höhere. Ein Erfolg war "For Forest" aber schon mit Beginn, indem Littmann das Projekt umgesetzt hatte, das ihm 30 Jahre lang als Idee vorgeschwebt war, seit er die Schwarz-Weiß-Zeichnung von Max Peintner über die "ungebrochene Anziehungskraft der Natur" gesehen hatte. Littmanns Ziel, das Bild vom Wald im Stadion möge um die Welt gehen, hat er erreicht. International wurde darüber berichtet, Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio machte seine Millionen Instagram-Follower darauf aufmerksam und das Burgtheater-Ensemble zog mit der Hermannsschlacht in den Wald ein.



Heute ein letztes Bangen für Littmann, das Ende des Waldes entzieht sich aber seinem Einflussbereich. Sein Partner, der Immobilien-Unternehmer Herbert Waldner, der mit seinem finanziellen Einsatz einer der größten Ermöglicher von "For Forest" war und dem deshalb die 299 Bäume gehören, wird heute bekanntgeben, was mit dem Wald geschieht. Wäre schade, wenn er nicht in der Nähe bliebe. Eine Versetzung nach Niederösterreich, wie es zuletzt Gerüchte besagten, würde den Nachhaltigkeitsanspruch von "For Forest" nachhaltig beschädigen. In wenigen Stunden wissen wir mehr, wir berichten live.



Ermöglicher, dieser Begriff ist mit "For Forest" in Kärnten eingezogen. In diesen Tagen sorgt ein weiterer Kultur-Ermöglicher in Kärnten für Aufmerksamkeit. Alfred Riedl, der mit seinen Jacques Lemans-Uhren international erfolgreich ist, hat aus der Burgruine Taggenbrunn hoch über der alten Herzogstadt St. Veit an der Glan einen Konzert- und Festspiel-Ort mit 600 bis 700 Plätzen geschaffen. Und dafür 61 (!) Millionen Euro investiert. Ausgeplaudert hat diese enorme Investitionsleistung Riedls Tennis-Partner am Wörthersee, Ioan Holender. Der frühere langjährige Staatsopern-Direktor ist künstlerischer Berater der neuen "Taggenbrunner Festspiele" und bringt als Höhepunkt der ersten kurzen Saison Ende November Philipp Hochmair mit "Werther" nach Kärnten.



Einen angenehmen Wochenstart wünscht Ihnen