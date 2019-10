Ski-Auftakt in Sölden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Hirscher bei seiner Abschieds-PK © APA/BARBARA GINDL

Es ist nicht so, dass man es nicht in den vergangenen Wochen überall gelesen, gesehen oder gehört hätte – nur wird es jetzt Realität: Das Jahr eins nach Marcel Hirscher startet an diesem Wochenende. Kein Problem für die Damen, da hat man mit Mikaela Shiffrin einen Stern, der dem Sport wohl noch lange seinen Stempel aufdrücken wird.