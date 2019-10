Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie werden in Österreich wie in Deutschland in Kindergärten und Schulen eingeladen, um alleine mit Kindern körpernah frei zu spielen. Weil das freie Spiel Aggressionen und Ängste abbauen soll. Ob das pädagogische Konzept des Vereins „Original Play“, vor dem jetzt wegen möglicher Verdachtsfälle von Übergriffen auf Kinder Bayern und Hamburg warnen, je überprüft wurde? Nein, es fehlt jeder wissenschaftliche Nachweis. Ob sich je eine Pädagogin fragte, welche Botschaft einem Kind vermittelt wird, wenn es mit einer fremden Person sofort in intimen Kontakt kommen soll, sich berühren lassen soll?

Mag sein, dass der Verein mit seinem „ursprünglichen Spiel ohne Regeln“ Erfolge erzielt. Wie er auf den Vertrauensvorschuss baut, den ein registrierter Verein haben dürfte. Wie sonst könnte eine Lehrerin oder Kindergartenpädagogin einen fremden Mann zu körpernahen Spielen einladen, der als Ausbildung einzig einen zweitägigen Workshop beim Original-Play-Gründer nachweisen kann.

Unabhängig davon, ob es zu Missbrauch kam oder Kinder verunsichert wurden und unabhängig von der Frage, warum im Gegensatz zur geringen Zahl von Kindergärtnern auffallend viele Männer bei „Original Play“ vertreten sind: Wer Fremde zu körpernahen Spielen mit Kindern einladet, sollte wissen, dass dies in völligem Gegensatz zur Botschaft „Mein Körper gehört mir“ steht. Und zur Botschaft: Lass dich nicht von Fremden ansprechen, lass dich nicht berühren. Wie meinte in der ZiB 2 der Kinderpsychiater Karl-Heinz Brisch? Der Verein müsste sofort verboten werden, weil er „unkontrolliert in einer hochkritischen Weise Körperkontakt zu Kindern in einer geschützten Situation sucht“.

Und selbst wenn es nicht „hochkritisch“ sein sollte: Das freie Spiel sollten Pädagoginnen zumindest gleich gut oder besser beherrschen als fremde Personen mit Zwei-Tages-Ausbildung.