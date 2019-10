Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die österreichische Fahne © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Im Grenzgestrüpp zwischen Kalendersprüchen, Küchenpsychologie und seriöser Wissenschaft gibt es einen Rat, der ungefähr so lautet: Liebe dich selbst und vertraue auf deine Fähigkeiten, denn erst dann kannst du andere lieben. Vielleicht ist das ein guter Ausgangspunkt für Überlegungen zum Nationalfeiertag. Der ist so manchem schon vom Namen her verdächtig: Das Nationale klingt nach Enge und Abschottung. Es feiert als politisches Etikett in der globalen Unübersichtlichkeit eine wenig erbauliche Renaissance.