© (c) APA/AFP/BEN STANSALL

Der Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Kühlcontainer erschüttert Großbritannien – überrascht er? Erinnerungen an 71 tote Migranten, die man 2015 auf der Ostautobahn entdeckte, kommen.



Großbritannien bleibt eine heiße Koordinate für Menschenschmuggler und ihre "Ware". 8000 Menschen, die mit seeuntüchtigen Booten oder Fähre/Lastwagen über den Ärmelkanal gelangt waren, griff man 2018 auf, Dunkelziffer unbekannt. Wie ein Virus, der resistent wird, finden Schlepper neue Routen.



Das Schleppen von Menschen, zu oft in den Tod, ist ein Milliarden-Business ohne ein Milligramm Moral. Europa, Kontinent der nur in ihrer Ratlosigkeit Vereinten, setzt zu wenig entgegen – auch im Mittelmeer. In Griechenland sitzen 100.000 Migranten, die meisten wollen nach Westeuropa.



Schleppertum scheint krisensicher, immer den einen Schritt voraus. Drakonische Strafen auf einer Linie, beispiellose Kontrollen und Hilfe in den Herkunftsstaaten der Migranten als Gegengift?