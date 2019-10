Wofür gibt es Wahlbeisitzer?Wenn Prozesse wichtige Fragen offenlassen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bezirkshauptmann von Villach-Land, Bernd Riepan © Weichselbraun

Gut drei Jahre nach der vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Bundespräsidentenwahl beschäftigen die damaligen Verstöße noch immer die Strafgerichte. Diesmal mussten sich der Bezirkshauptmann von Villach-Land und seine Verwaltungsdirektorin wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Weil, wie in anderen Fällen auch, die Briefwahlkarten schon am Sonntag und ohne Wahlbeisitzer ausgezählt wurden, aber anderes protokolliert wurde.

Derartige Prozesse gewähren Einblicke. Schließlich unterfertigten die von den Parteien gestellten Wahlbeisitzer die frisierten offiziellen Protokolle, beurkundeten per Unterschrift, dass sie am Montag bei der Auszählung dabei gewesen seien. „Es ist nicht meine Aufgabe, diese Gesetze einzuhalten, dafür sind die Juristen da“, sagte ein damaliger Wahlbeisitzer als Zeuge vor Gericht. Er war einmal Dritter Landtagspräsident in Kärnten.



Also, wenn es nicht darum geht, darauf zu achten, dass eine Wahl entsprechend gesetzlichen Vorgaben abgewickelt wird, wozu sieht das Gesetz dann Wahlbeisitzer vor? Wozu deren vorgeschriebene Angelobung, wenn sie bedeutungslos sind? Die Staatsanwaltschaft zog nur die Beamten aus den gestrauchelten Wahlbehörden zur Verantwortung. Die Frage bleibt, ob die Anklagebehörde nicht verpflichtet wäre, auch die Wahlbeisitzer zur Verantwortung zu ziehen. Wenn, dann alle. Es geht um Recht – und auch um Gerechtigkeit.