Es braucht nicht viel, um im Netz eine Welle der Empörung loszutreten. Eine Behörde, die augenscheinlich Plastik- statt Holzbänke fordert, ist ein mehr als willkommener Anlass für einen Shitstorm. So passiert im waldreichen Bezirk Murau, wo man dank der Leaderregion Holzwelt für Umweltthemen besonders sensibilisiert ist. Ist es wirklich ein Schildbürgerstreich, der da in der Obersteiermark passiert ist? Mitnichten, sagt die Landessanitätsdirektion. Immerhin gehe es um die Sicherheit der Badegäste, die sich an rauem Holz verletzen oder mit Keimen infizieren könnten. Dass Bänke in öffentlichen Bädern grundsätzlich leicht zu reinigen sein müssen, ist nachvollziehbar. Niemand freut sich über „Keimschleudern“, schon gar nicht, wenn nackte Haut im Spiel ist.