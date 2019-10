Facebook

© APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Der „Super-Samstag“ wurde für den britischen Premierminister zum „Super-Desaster“. Draußen demonstrierten Hunderttausende gegen den Brexit, drinnen im Parlament sagte Boris Johnson, er werde keinesfalls bei der EU um eine Verschiebung des Austrittstermins bitten – im Wissen, dass ein Gesetz ihn dazu zwingt. Johnson tat es später natürlich doch, auf seine Weise: Er schickte eine Kopie des Gesetzestextes nach Brüssel, ohne Unterschrift. Dazu ein zweites Schreiben, in dem steht, dass er keine Verlängerung will. Und einen dritten Brief, der vom britischen EU-Botschafter unterschrieben war und der die anderen beiden erklären sollte.