Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein... Es ist Superman!“ Der klassische Spruch (der sich im englischen Original auch noch reimt) über die Comicfigur hat eine aktuelle Abwandlung erfahren: „Ist es ein Tier? Ist es ein Pilz?“ Niemand weiß genau, was Physarum polycephalum genau ist. Der „vielköpfige Schleim“ ist auch unter dem Namen Blob bekannt und gibt der Wissenschaft Rätsel auf. Die nun in einem Pariser Zoo zu bewundernde Art ist ein hirnloser Einzeller, ein gelber Fleck, der sich aber bewegt, um Nahrung aufzunehmen und offenbar über ein Erinnerungsvermögen verfügt.



Manche meinen ja, um gehirnlose Einzeller zu sehen, brauchen sie nicht in den Zoo, sondern nur auf die Straße zu gehen, aber Physarum polycephalum erteilt ganz andere Lehren. Alle, die glauben, dass sich Mutter Natur an unsere Kategorien und Schubladen hält, die denken, es gebe Schwarz und Weiß und Mann und Frau und Kind und Kegel und nichts dazwischen, sind wieder einmal widerlegt.