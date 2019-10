Facebook

Eigentlich hatte ich mir bloß einmal ein paar Koteletts vom frohen Freilaufschwein und ein bisschen Ziegenkäse bestellt. Aber das heimische Internetportal Porcela hat meine Neigung zu leiblichem Genuss unverzüglich registriert und versorgt mich seither mit entsprechenden Angeboten. Sie reichen vom Pongauer Hirschen bis zum Waldviertler Wildhendl. Es ist eine kleine Wunderwelt, die sich Karnivoren wie mir da auftut.



Nun erreichte mich die neueste Meldung: Es gebe ab sofort heimischen Kaviar vom Sibirischen Stör, gezüchtet und hergestellt bei Wiener Neustadt. Zehn Dekagramm zum Preis von 140 Euro.

Na ja, die Familie Grüll in Grödig bei Salzburg bietet seit Jahren ihren Kaviar an, zu einem ähnlichen Preis, der übrigens durchaus gängigen Niveaus entspricht. Aber es stachelte meine Neugier an.

Exorbitante Lebensmittelpreise kommen einem wie mir ja immer recht, die Ungleichheit in dieser Welt zu begreinen.

Dass für ein Kilogramm serbischen Eselkäses 1000 Euro bezahlt werden, liegt wohl daran, dass die tierischen Esel rar geworden sind und sich die Menschlichen vermehren.



Weil Herbst ist, kommt der Weiße Trüffel, Leitwährung der Luxusmäuler, ins Spiel. Preis: 3000 bis 5000 pro Kilogramm.

Doch zurück zum Chav Jar, iranisch: Kuchen der Freude.

Bis die Kühlkette halbwegs funktionierte, war er das Armenessen der kaspischen Fischer. Erst als man im 19. Jahrhundert an Zarenhof und Pfauenthron auf den Geschmack gekommen war, wurden die Fischeier zur begehrten Kostbarkeit.

Bei den Überreichen mögen einfache Kaviaresser dennoch als kulinarische Prolos gelten. Der wahre Kenner verlangt nach dem Laich des Albino-Störs. Den gibt es um 30.000 Euro pro Kilogramm. – Mahlzeit ist Zahlzeit.