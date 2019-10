Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ute Baumhackl

Das Hotel war alt und desolat, man hatte Journalisten und Reiseveranstalter hingebracht, um ihnen zu erzählen, wie man nach der Renovierung Erholungssuchende bespaßen würde: Reitkurse, Forellenfischen, Yoga. Das berichtete der Mann, der die Bauaufsicht hatte und später Eventdirektor des Hauses würde. Man kennt den Typ: die Hemden zu laut und die Stimme nie unter 120 Dezibel, eine glitzernde Uhr und Schwiegermutterwitze. Ich dachte mir: Hoffentlich sitz ich nachher beim Essen nicht neben dem. Und natürlich.

Zu meiner Überraschung war er ganz still. Als ich fragte, warum, sah er mich an und sagte: „Sie können sich nicht vorstellen, wie müde ich bin.“ Dann erzählte er von 30 Jahren im Job, von Bauproblemen und 16-Stunden-Schichten; er war zum zweiten Mal verheiratet und hatte zwei kleine Kinder, die er nur an den Wochenenden sah, „und dann bin ich so erledigt, dass ich nur in meinem Sessel sitzen und an die Wand starren möchte“. Er fühlte sich fremd in seiner Familie und hatte den Verdacht, seine Frau habe ihn schon aufgegeben. Seither fuhr er seltener heim, aus Angst vor folgenschweren Gesprächen. Später am Abend sah ich ihn Schnapsrunden für seine Mitarbeiter schmeißen, eine nach der anderen, und eine zornige Frau, die ihn abholen kam, und ich dachte mir: Die hat ihn noch nicht aufgegeben, die ist noch wütend, hoffentlich weiß er, was für ein Glück er da hat.