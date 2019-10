Facebook

Vor Kurzem feierten wir den Geburtstag unseres ältesten Sohnes. 22 Menschen saßen um den Gartentisch, große und kleine, alte und junge. Vier Generationen waren da: Urgroßeltern, Großeltern, Eltern und Kinder. Meine Mutter war mit knapp 96 Jahren die Älteste, meine Enkelin Elena mit noch nicht einmal einem Jahr die Jüngste. Sie hat derzeit noch keine andere Aufgabe, als alle nur erdenklichen Liebesbezeugungen geduldig über sich ergehen zu lassen. Während Urgroßmama versonnen auf der Bank vor dem Haus saß, wanderte Elena von Arm zu Arm, wurde gestreichelt, abgebusselt, in die Luft geworfen und erfuhr – und nicht nur an diesem Festtag –, wie sehr sie gewünscht und geliebt wird.



Liebe, Zuwendung, Geborgenheit und Nestwärme sind die Voraussetzung dafür, dass ein Kind das Vertrauen in ein gelingendes Leben gewinnt. Ein Kind braucht vor allem andere Menschen, die es von Herzen lieben. Das Herz, so schreibt Blaise Pascal, kennt Gründe, die der Verstand nicht begreift. Im Herzen fallen die wesentlichen Entscheidungen des Menschen, nicht im Kopf.