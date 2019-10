Facebook

Natürlich nicht, werden viele antworten. So einfach lässt sich der Hunger dieser Welt nicht beseitigen, jedenfalls nicht mit dem Ausspielen eines Cappuccinos oder einer Reise nach Rom gegen die Zahlen, die der heutige Welternährungstag oder WeltHungertag uns vor Augen hält. 821 Millionen Menschen hungern, um zehn Millionen mehr als im Vorjahr. Womit die Zahl der Hungernden, die bis 2016 kontinuierlich zurückgegangen ist, seit drei Jahren wieder steigt. Das große UN-Ziel, nach dem es bis 2030 keinen hungernden Menschen mehr geben soll, rückt in weite Ferne oder reduziert sich auf eine politische Absichtserklärung, für deren Umsetzung es an Motivation und Wille fehlt.