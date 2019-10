Am höchsten Feiertag der jüdischen Glaubensgemeinschaft fand ein Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland statt.

© (c) AP (Jens Meyer)

Vieles ist noch unklar in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Fest steht bislang nur, dass zumindest zwei Menschen nie wieder nach Hause zu ihren Familien zurückkehren werden, denn sie wurden heute am helllichten Tage mitten in Deutschland erschossen.