Heute wird der Chemienobelpreis vergeben und man merkt gleich, wie viele Leute es jetzt gerade am Frühstückstisch so dezent zusammenzieht. Chemie, da werden nicht so viele Leute warm damit. Wobei wir ja eh alle ein bisschen Chemiker sind, denn stimmt die Chemie, kann man durchaus dahinschmelzen. Umgekehrt kann es ganz schön abstoßend sein. Kurz gesagt: Die Mischung muss passen. Wenn nicht, dann kann es im inneren Kern ordentlich brodeln.



Fragen Sie doch bei den Briten nach, denen ist ihr Europium verloren gegangen. Was ist geblieben? Reines Hassium wie es im Periodensystem steht. Was kommt als Nächstes? Der unvermeidliche Griff in den Giftschrank. Was man daraus gewinnen kann? Vielleicht astreines Americium. Das verträgt sich übrigens überhaupt nicht mit Nobelium. Probieren Sie es gleich gar nicht, es kommt garantiert zu einer Abstoßungsreaktion. Was kann hier noch helfen? Vielleicht Einsteinium für alle.