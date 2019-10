Facebook

Der Verfassungsgerichtshof prüft die Sozialversicherungsreform © APA/HANS KLAUS TECHT

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Das Urteil wird länger auf sich warten lassen, es wird aber in jedem Fall bedeutsam für die Regierungsverhandlungen sein. Die Rede ist von der Sozialversicherungsreform der geplatzten türkis-blauen Bundesregierung. Der Verfassungsgerichtshof nimmt heute die Prüfung der Reform auf. Eine Reihe von Organisationen haben beim Höchstgericht Klage gegen die Zusammenlegung der Sozialversicherungen eingebracht, insgesamt 14 Anträge auf Gesetzesprüfung liegen vor. Wie Innenpolitik-Redakteur Georg Renner berichtet, ist Kern der Beschwerden, dass die Reform gegen das in der Verfassung verankerte Prinzip der Selbstverwaltung verstoßen habe.



Die Reform sieht die Reduzierung der Sozialversicherungen von 21 auf fünf vor. Sie war das Prestigeprojekt von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Versprochen wurden von FPÖ und ÖVP Einsparungen von einer Milliarde Euro und eine Harmonisierung der Leistungen. "Selbstverständlich wird man sich an den besten Leistungen orientieren", versprach ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Wahlkampf in der "Elefantenrunde" der Bundesländer-Zeitungen und der "Presse" in Salzburg. Versprechen, an denen maßgeblich auch der bisherige Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, seine Zweifel anmeldete. Er wird deshalb auch von einem rotierendem Vorsitz abgelöst. Erster neuer Hauptverbandschef ist der Freiheitliche Kärntner Unternehmer Matthias Krenn.



Vorerst macht die Reform die Sozialversicherungen teurer, weil sie nicht unbeträchtliche Fusionierungskosten mit sich bringt. Heuer wird das Defizit 80 Millionen Euro betragen. Für die Jahre 2020 und 2021 prognostiziert Biach eine deutliche Steigerung. Die Verwaltungskosten sind schon gestiegen: betrugen sie im Vorjahr 1,9 Prozent so werden sie heuer auf 4,6 Prozent ansteigen. Denn mit dem Start der Reform ist auch eine Aufstockung des Personals einher gegangen. Alles nur Übergangsbegleiterscheinungen, versichern die Befürworter der Reform. Die Gegner und Kritiker sehen längerfristig Nachteile für die Versicherten, weil eine Harmonisierung der Leistungen nach oben das System um Vieles verteuern würde und weil in den Gremien des Sozialversicherungsgebildes künftig die Arbeitgeber, also die Wirtschaft, "überrepräsentiert" sei - ein maßgeblicher Punkt der Einsprüche gegen die Reform.



Warum das Urteil des Verfassungsgerichtshofes bedeutsam für die Regierungsverhandlungen sein wird? Weil nur die beiden bisherigen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ dahinter stehen. Kippt das Höchstgericht die Fusionierung, muss der mit der Regierungsbildung gestern beauftragte ÖVP-Chef Kurz seine Reformpläne neu verhandeln. Bestätigen die Höchstrichter die Reform, müssen sich die potenziellen Regierungspartner/innen sehr stark bewegen. Nur die Freiheitlichen nicht.