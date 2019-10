Facebook

© Wilfried Rombold

Wieder so ein lästiger Anglizismus, dieses „Blackout“. Aber immerhin kann sich mittlerweile jeder unter dem Begriff etwas vorstellen. Denn das Wort hat in den letzten Jahren Eingang in unseren Sprachschatz gefunden, was auch das Verdienst jener ist, die unablässig vor dem Blackout warnen.